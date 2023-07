Manzi Pd | ' Il governo pensi ai problemi seri invece di attaccare la magistratura'

Irene, esponente della segreteria del Pd, accusa l'esecutivo di non occuparsi dei temi più ... tutte le energie della premier, dele della maggioranza sono dedicate ad attaccare la ...... in particolare alla Denso di San Salvo dove 170 lavoratori si trovano in cassa integrazione e gli ammortizzatori sociali scadranno a fine anno - continua- Per questo chiediamo ale ...Ile la maggioranza invece di occuparsi degli scandali che coinvolgono i loro esponenti, ... Così, in una nota, Irene, membro della Segreteria Nazionale del Pd.

(wn24)-Pescara -Lo sciopero dei metalmeccanici, ha fatto registrare in Abruzzo un’alta adesione, sopratutto alla Magneti Marelli di Sulmona. Circa 200 persone, tra operai e rappresentanti sindacali, s ..."Stanno attaccando la magistratura in modo scomposto, non una parola sull'inflazione che divora il potere d'acquisto delle famiglie, sull'emergenza abitativa o il caro mutui".