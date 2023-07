Manovre stipendi Juve | ecco la decisione del Trinale federale su Andrea Agnelli

... ha sanzionato l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli con un'inibizione di 16 mesi e un'ammenda di 60mila euro in merito al procedimento avente ad oggetto le, i rapporti con ..."Agnelli potrà presentarsi al Tar per le plusvalenze, mentre aspetta le motivazioni di questa sentenza sulleper decidere se rivolgersi al Tar anche per questo. Vedremo. Ma ......Nazionale presieduto da Carlo Sica ha inflitto all'ex presidente della Juventus un'inibizione di sedici mesi e una multa di 60mila euro in merito al secondo filone di indagini (, ...

Andrea Agnelli sanzionato anche per le manovre stipendi: 16 mesi all’ex presidente della Juventus Il Fatto Quotidiano

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l'ex massimo dirigente bianconero con un'inibizione di 16 mesi e un'ammenda ...Ora, il patteggiamento prevede sconti di pena, ma da sedici a zero è roba che neanche il black friday. Eppure il punto di partenza è lo stesso, non ci sono differenze.