Manfredonia | due fratellini dispersi | ricerche in corso in un bacino di irrigazione

(Di martedì 11 luglio 2023) Duerumeni di 6 e 7 anni risultano, in provincia di Foggia. I due, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'profondo 3 metri. Sono inle operazioni di socda parte dei Vigili del Fuoco e sul posto stanno operando anche i sommozzatori. A dare l'allarme sarebbero stati i genitori non vedendoli e trovando davanti al vascone le ciabattine dei due bambini.

