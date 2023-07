Manfredonia | dispersi due bambini | in corso le ricerche in un vicino bacino di irrigazione

(Di martedì 11 luglio 2023) Due fratellini di 6 e 7 anni risultano, in provincia di Foggia. I genitori avrebbero denunciato la loro scomparsa nel pomeriggio, non trovandoli in casa. Dalle prime informazioni che arrivano dai soccorritori, l’ipotesi è che possano essere caduti in undi, un vascone profondo 3 metri. Nei pressi della struttura sarebbero state trovate le ciabattine. Sul posto sono arrivati Vigili del fuoco e sommozzatori per le. Leggi anche: Parma, bambina di un anno e mezzo muore annegata in piscina Bambino di pochi anni guida uno scooter senza il casco, la denuncia del deputato Borrelli – Il video Ecuador, il bambino di 8 anni caduto in un cratere vulcanico di 100 metri nelle Galapagos e salvato L'articolo proviene da Open.

Due fratellini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I due potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. Le loro ciabattine sarebbero ...