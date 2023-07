Manager morto al Giglio | emessi oltre 10 avvisi di garanzia al personale dell' ospedale

(Di martedì 11 luglio 2023) su Tg. La7.it -dieci persone indagate per la morte del topFabio Attilio Cairoli , 58 anni, a causa di un malore la sera'8 luglio sul suo yacht ormeggiato all'...

... ceo della multinazionale dei giochi Igt Global Lottery, poiappena 24 ore dopo, la sera dell'... Venerdì scorso ilaveva deciso di farsi visitare all'ospedale San Giovanni di Dio di ...Colpito da un attacco cardiaco mentre era a bordo sul suo yacht ormeggiato all'isola del Giglio. Ècosì l'8 luglio il topFabio Attilio Cairoli , 58 anni, ceo della multinazionale dei giochi Igt Global Lottery , appena 24 ore dopo essere stato dimesso dopo un controllo medico. Ora ...Ci sono i primi indagati per la morte di Fabio Cairoli , ilmilanese - ceo di Igt Global Lottery -sabato sera all' Isola del Giglio a 24 ore dalle dimissioni dall' ospedale di Orbetello , dove si era recato per alcuni sintomi " dolori al petto e ...

Fabio Cairoli, manager muore sul suo yacht al Giglio: aveva 58 anni. Si era sentito male due giorni fa, ma lo ilmessaggero.it

Oltre dieci persone indagate per la morte del top manager Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, a causa di un malore la sera dell'8 luglio sul suo yacht ormeggiato all'isola del Giglio (Grosseto). Il pm Car ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...