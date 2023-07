Maltratta e tenta di annegare un cane | interviene la protezione animali | denunciato l’uomo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl cagnolino è stato salvato dai bagnanti, a loro volta aggrediti daltore, e affidato alla Sezione locale di LNDC Animal Protection. L’obiettivo adesso è di fargli superare il trauma e offrirgli una nuova vita, più serena. Provvidenziale l’intervento di una volontaria che è corsa subito per salvare il cagnolino. “Grazie a chi non si è girato dall’altra parte e ha permesso di mettere in salvo il piccolino. Spero che i video della scena possano permettere di identificare”, commenta Piera Rosati – Presidente Nazionale LNDC Animal Protection Quello di sabato 8 luglio è stato un pomeriggio concitato sulla spiaggia del quartiere salernitano di Torrione. Verso le 17, un uomo è arrivato in spiaggia in bici con un cagnolino e, davanti agli occhi increduli delle persone presenti, ha iniziato a ...