Malore per il caldo | operaio morto oggi a Lodi

(Di martedì 11 luglio 2023) L'uomo di 44 anni si è sentito male poco prima di mezzogiorno Undi 44 anni è, a causa di un, probabilmente dovuto al. L’uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno, mentre lavorava sulla strada Vecchia Cremonese. Soccorso dal 118 con automedica e ambulanza, il 44enne è stato trasportato all’ospedale di, dove è. “Non si può morire sul lavoro, non si può morire per il troppo. In questi giorni siamo di fronte ad un’ondata dianomalo e a livelli insopportabili. Forse è il caso che nelle ore più torride vengano presi tutti gli accorgimenti utili ad evitare tragedie come quella accaduta”, scrive su Twitter il ...

Oltre dieci persone indagate per la morte del top manager Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, a causa di un malore la sera dell'8 luglio sul suo yacht ormeggiato all'isola del Giglio (Grosseto). Il pm Carmine Nuzzo ha notificato ...

(Adnkronos) – Un operaio di 44 anni è morto oggi a Lodi, a causa di un malore, probabilmente dovuto al caldo. L’uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno, mentre lavorava sulla strada Vecchia C ...L'uomo, un 44enne, stava sistemando la segnalatica stradale quando ha accusato un malore per via del caldo. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale ...