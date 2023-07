Malore improvviso | 50enne si accascia a terra | tre boy scout minorenni lo salvano con il defibrillatore

Prontezza di riflessi e, soprattutto, una preparazione adeguata a qualsiasi tipo di emergenza . Questo ha impedito che un 50enne morisse. L'uomo, infatti, ha avuto un: un infarto . E a salvarlo ci hanno pensato tre ragazzini. Tre boy scout minorenni che lo hanno soccorso e, con l'aiuto di un defibrillatore , gli hanno salvato la vita. I tre ...Savona. Tragedia questa mattina nel tratto di mare dei Bagni Torino di corso Vittorio Veneto a Savona, dove un anziano ha accusato unin acqua che non gli ha lasciato scampo ed è deceduto.La popstar scrive sui social ai fan dopo ilche l'ha costretta al ricovero qualche tempo ...

Malore improvviso per Fabio Cairoli, si indaga per omicidio colposo Il Paragone

Savona. Tragedia questa mattina nel tratto di mare dei Bagni Torino di corso Vittorio Veneto a Savona, dove un anziano ha accusato un improvviso malore in acqua che non gli ha lasciato scampo ed è dec ...È stato stroncato da un malore improvviso al rientro da una giornata di festa trascorsa sull'altopiano di Caregno, in provincia di Brescia. Luigi Montini è morto domenica sera, all'età di 61 anni, tra ...