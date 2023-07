Magrebini fingono malore per scroccare passaggio in ambulanza | il video vergognoso su TikTok

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug — «Il mio amico è svenuto, presto, correte»: con questa telefonata al 118 due ragazziune approfittato biecamente del servizio di trasporto sull’perunfino a Riccione, luogo prescelto per una giornata di divertimento. Non solo: al menefreghismo nei confronti dei cittadini, privati di un mezzo di soccorso che potrebbe rivelarsi vitale, si aggiunge anche la beffa, vergognosa, dell’aver caricato ildella telefonata su, tra risate e derisioni a spese della Asl, per il gusto di generare like e condivisioni. Una mossa certamente da minus habens, che ha incastrato i due nordafricani 20enni i quali sono stati denunciati penalmente per interruzione di pubblico servizio e ...