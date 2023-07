"Maggiore integrazione e bilancio centralizzato". L'Unione europea del futuro secondo Mario Draghi

(Di martedì 11 luglio 2023) Tantissime sfide, il rischio di perdere il passo rispetto alle superpotenze, la necessità di cambiare le regole comunitarie. E tutto porta nella stessa direzione:tra gli Stati membri. Nella sua lectio a Cambridge, in Massachussets,indica qual è la strada da seguire affinchési rafforzi e sia in grado di raggiungere i propri obiettivi. Ma soprattutto, di darsene di nuovi. L’deve avvenire attraverso un «genuino processo politico», che coinvolga gli Stati e i popoli del, «dove l’obiettivo finale sia esplicito sin dall’inizio e sostenuto dai votanti nella forma di un cambio dei trattati europei». È necessaria quindi una revisione degli strumenti che fin qui l’hanno tenuta in piedi. ...

Tantissime sfide, il rischio di perdere il passo rispetto alle superpotenze, la necessità di cambiare le regole comunitarie. E tutto porta nella stessa direzione:tra gli Stati membri. Nella sua lectio a Cambridge, in Massachussets, Mario Draghi indica qual è la strada da seguire affinché l'Unione Europea si rafforzi e sia in grado di ..."Credo che gli europei siano ora più pronti, rispetto a venti anni fa, ad unaperché ora ci sono solo tre opzioni: paralisi, exit o", aggiunge. "I sondaggi - ...Per questo "i costi di una ulterioresono minori". Quello che va evitato, per Draghi, "è la frammentazione per cui i Paesi concapacità fiscale risolvono da sé i loro problemi, ...

«Maggiore integrazione e bilancio centralizzato». L'Unione europea ... Open

Quello che va evitato, per l'ex presidente del Consiglio, "è la frammentazione per cui i Paesi con maggiore capacità fiscale risolvono da sé i loro problemi" ...L'ex premier parlando in America: "I sondaggi ci dicono che i cittadini sentono un crescente senso di minaccia esterna soprattutto ...