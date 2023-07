Maggioranza consiliare Casagiove | “Insalate di sentito dire e di inventato | la maggioranza è più che solida”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 11 luglio 2023). «In un articolo pubblicato nei giorni scorsi, pasticciando una parte di “” e una parte di “”, si sono disegnati scenari tribali circa il dibattito e il confronto interno alla compagine che governa la Città, lontani mille miglia dalla realtà. I due gruppi di cui si compone lalavorano insieme per realizzare tutto quanto è stato previsto nel bilancio di previsione, approvato di recente, nonostante i facinorosi tentativi di una opposizione che mostra sempre più rabbia e sempre meno ragioni. Non esiste, come si legge, invece, nell’articolo, la pratica della manovra e dell’inciucio, ma quello che prevale è l’impegno a dar senso alla missione politica che è la base del progetto di questa Amministrazione. Non ci sono traffici di assessorati e ...