Madre annega i due figli nella vasca da bagno | non voleva l’affido condiviso con l’ex marito

(Di martedì 11 luglio 2023) Ha ucciso idi 5 e 10 anni di cui noncondividere l’affidamento con. Una donna di 35 anni ha confessato il duplice omicidio, avvenuto la settimana scorsa in Francia,cittadina settentrionale di Wargnies-le-Grand. Secondo la procura di Valenciennes, la donna era stata trovata dallaa poca distanza dall’abitazione con alcune ferite sul corpo che, si è poi scoperto, si era autoinferta. Non è ancora chiaro se volesse dissimulare il duplice omicidio inscenando un’aggressione o se abbia tentato il suicidio. In ospedale la donna è stata interrogata dalla polizia, a cui ha confessato. “Riconosce di aver messo fine alla vita dei suoi due, nell’ambito di un divorzio con il padre dellaa più piccola di cui non ...

Da quanto hanno raccontato alcuni testimoni presenti hanno mangiato e poi poco dopoe figlia ... Torvaianica,davanti al figlio di 10 anni: 'Papà non respira più'. Paolo Florio muore a 47 ...Da adulto, ebbi il sospetto che miafosse giudicata una folle dalle sue coetanee. Mi ... Ma qualcunoperché passeggia per i vasti tratti sabbiosi scoperti dalla bassa marea. A piedi si ...leggi anche Roma: salvae figlia poi viene travolto dalle onde, morto 59enne FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Lazio Incidente Roma, fiori e messaggi per il bimbo morto a Casal ...

Madre annega i due figli nella vasca: non voleva l'affido condiviso con l'ex marito EuropaToday

Ha ucciso i figli di 5 e 10 anni di cui non voleva condividere l’affidamento con l’ex marito. Una donna di 35 anni ha confessato il duplice omicidio, avvenuto la settimana scorsa in Francia, nella ...Una madre ha ucciso i suoi due figli di 5 e 10 anni. La donna li ha prima narcotizzati, per poi annegarli nella vasca da bagno. È successo a Wargnies-le-Grand, in Francia. Secondo quanto reso noto d ...