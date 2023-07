Madonna parla per la prima volta dopo l' infezione che l' ha colpita | Sto per tornare

(Di martedì 11 luglio 2023) La cantante ha ringraziato tutti i suoi fan per i tanti messaggi di sostegno e affetto ricevuti in questi difficili giorni.giorni di ricovero,hato pubblicamente per lal'che l'hae costretta a sospendere momentaneamente il tour mondiale che la vedeva impegnata 24 ore al giorno. In un post su Instagram, la Regina del Pop, 64 anni, ha ringraziato i suoi fan per la loro "energia positiva, le preghiere e le parole di sostegno e incoraggiamento". "Ho sentito il vostro amore. Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita", ha scritto. "Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei …

ricoverata in terapia intensiva per un'infezione, il tour mondiale è stato posticipatoha proseguito dicendo che il Celebration World Tour " inizierà a ottobre in Europa " e che le ...

Madonna pubblica una lettera su Instagram, come sta oggi Il momento che tutti i fan stavano aspettando è arrivato. Notizie e parole direttamente dalla regina del pop. Molti hanno pregato per lei, in ...