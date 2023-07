Maddalena Urbani morte per overdose | lo spacciatore torna libero | condanna ridotta in Appello

(Di martedì 11 luglio 2023) Per Abdulaziz Rajab,di origine siriana a cui è contestato l’omicidio volontario di, la figlia del primo medico che isolò il virus della Sars e morta nel marzo 2021 perdi un mix tra droghe e farmaci, lascende a 4 anni e sei mesi. È la decisione della corte d’Assise che ha ribaltato la sentenza in primo grado, la quale lo avevato a 14 anni per l’uccisione di. Per lui i giudici hanno disposto il ritorno in libertà. Mentre hannoto a tre anni Kaoula El Haouzi, amica della vittima, riformulando per lei l’accusa. Prima era accusata di omissione di soccorso, ora anche lei di omicidio colposo. Nel processo la madre e il fratello disi erano costituiti parte ...

Morte Maddalena Urbani, in appello per pusher 4 anni e mezzo: é libero

