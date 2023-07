Macron da Vilnius | la Francia darà a Kiev nuovi missili a lungo raggio

La Francia fornirà a Kiev missili a lungo raggio per supportare l'offensiva militare dell'Ucraina contro l'invasione russa: lo ha detto oggi il presidente Emmanuel, arrivato aper il vertice della Nato."Ho deciso di aumentare la fornitura di armi e attrezzature all'Ucraina... In tal modo, aderiamo alla nostra dottrina di consentire all'Ucraina di ...Cosi' il preseidente francese Emmanuelal vertice Nato di11 luglio 2023La Francia invierà all'Ucraina missili a lungo raggio 'Scalp'. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelal vertice Nato di. Gli Scalp aiuteranno le forze di Kiev a colpire obiettivi in profondità dietro le linee russe e sono già forniti da Londra con il nome di 'Storm Shadow. Un annuncio ...

