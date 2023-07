Macron annuncia missili per l’Ucraina. Cosa sono gli Scalp

Leggi su formiche

(Di martedì 11 luglio 2023) “Ho deciso di aumentare le consegne di armi ed equipaggiamenti per consentire agli ucraini di avere la capacità di colpire in profondità”. Con queste parole il presidente francese Emmanuel, al suo arrivo al vertice Nato di Vilnius, commenta la decisione francese di rifornire Kiev conda crociera a lungo raggio. Nella stessa occasione l’inquilino dell’Eliseo ha sottolineato l’importanza di inviare un messaggio non solo di “di sostegno al”, ma anche “di unità della Nato e di determinazione affinché la Russia non possa vincere questa guerra”. Iche Parigi intende recapitare a Kiev, noti in francese come(Système de Croisière Autonome à Longue Portée),lo stesso sistema impiegato anche dalla Royal Air Force con il nome di Storm Shadow, sistema con ...