“Ma quali analogie con Grillo | il caso La Russa è molto peggio” | l’intervista a De Masi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo la notizia della presunta violenza sessuale consumata da Lajunior, sta facendo clamore l’articolo di Feltri in cui parla di un rapporto consenziente. Domenico De, sociologo e professore, come giudica queste parole? “La sua è una ricostruzione addomesticata della vicenda. Se fosse come dice lui, avrebbe ragione ma io non credo che le cose siano andate come le racconta. La giovane, in base a quanto ho letto, ha detto di essere stata violentata mentre era quasi incosciente, comunque non consenziente. Forse, ai tempi preistorici di Feltri, bastava che una ragazza andasse in casa di un ragazzo per essere certi della sua disponibilità sessuale. Ma oggi non basta. Anche se una ragazza è ubriaca o drogata, in casa tua o altrove, questo non autorizza nessuno ad avere un rapporto sessuale con lei se lei non acconsente. Feltri da per scontato ...