Ma non eravate in lutto? | porcheria contro Mara Venier e sua figlia

(Di martedì 11 luglio 2023) La stupidità e la cattiveria degli utenti dei social non conoscono limiti.e laElisabetta Ferracini hanno ricevuto commenti sgradevoli e addirittura alcun insulti per aver partecipato al concerto di Ultimo. Secondo alcuni sarebbero dovute rimanere a casa a piangere perché qualche settimana fa è venuto a mancare Pier Francesco Forleo, il marito delladella conduttrice. Unche ha sconvolto l'intera famiglia: è dura riprendersi da un dolore del genere, ma è comunque necessario andare avanti. Il selfie al concerto di Ultimo non fa altro che mostrare lache sostiene lain un importante momento di svago. Secondo alcuni pazzi le due non avrebbero dovuto mostrarsi così felici di partecipare a un evento bello come un ...

Mara Venier e la figlia Elisabetta al concerto di Ultimo, gli hater: 'Main lutto' Temptation Island, Alessia e Davide al falò I dubbi del pubblico: cosa potrebbe succedere I rumors ...... ha poi scritto sui social il cantautore, all'indomani dell'ultima data all'Olimpico: "Sono emozionato a ripensarci perché ho avuto l'impressione chelì per ascoltare me, ma per sentire ......ha mostrato segni di imbarazzo. Anzi. L'abito nero e lungo, fatto di trasparenze, trasmetteva ... Quanta emozione…raggianti e noi vi vogliamo tanto tanto tanto bene! Evviva gli sposi!...

Porcheria contro Mara Venier e sua figlia: "Ma non eravate in lutto" Liberoquotidiano.it

Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...Il ministro dello Sport Abodi ha ridotto il suo coming out a una inesistente «ostentazione». Dov'è la diversità nel calcio