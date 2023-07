Ma come si fa?! Solo 3 minuti fa La dem sbraita su La Russa | Bignami la gela | caos in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Altissima tensione a Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. La dem Simona Malpezzi va all'attacco di Giorgia Meloni sfruttando il caso La: "La segretaria Schlein ha chiesto il motivo per cui il premier ha taciuto dopo l'indagine a carico del figlio del presidente del Senato per violenza sessuale". Su questa frase si scatena il putiferio. Proprio qualche minuto prima era andato in oda un servizio che di fatto sconfessava le parole della Malpezzi. E così Galeazzodi Fratelli d'Italia, stupito dalle parole della Malpezzi ha risposto per le rime: "La segretaria del Pd ha chiesto e ha detto un'altra cosa.si fa a dire questo sconfessando un servizio andato in oda trefa, io rimango sconcertato e senza parole". Scatta la bagarre in studio con la Malpezzi che fa fatica a ...