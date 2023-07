Lutto a Beautiful La famosa attrice stroncata dalla malattia | “Per sempre nella nostra famiglia”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 luglio 2023), la soap opera statunitense ma seguitissima anche da noi e la più longeva in assoluto perde un altro pezzo. La notizia della morte dell’è stata ora confermata anche dal manager. Nick Leicht ha infatti confermato al Times che la star di lunga data è morta domenicasua casa di Pasadena a causa di un cancro al seno. “Lavoro con Andrea da sette anni – ha spiegato – Era un talento così straordinario e una gioia assoluta con cui lavorare”. Nata il 18 giugno 1957 ad Aurora, Illinois, e, dopo essersi diplomata, ha frequentato l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign. Approdata a Hollywood nel 1978 come comparsa in “ The Fury ” di Brian De Palma e con un piccolo ruolominiserie “The Awakening Land”, Andrea Evans si è spenta all’età di 66 anni. È diventata ...