L’ultimo saluto a Luisito Suarez | in centinaia al funerale | presente anche Marotta | FOTO

(Di martedì 11 luglio 2023). Oltre un centinaio tra tifosi e appassionati di calcio sono arrivati nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano per assistere alall’ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona, Sampdoria e della Nazionale spagnola. Lo spagnolo è morto domenica all’età di 88 anni. Tante emozioni durante i funerali, il feretro è stato accolto in chiesa da un lungo applauso. Presenti tanti personaggi legati al mondo dello sport e all’Inter: dall’ex presidente Massimo Moratti all’ad Giuseppe. Inoltre dalla Spagna sono arrivate diverse corone di fiori dalla federcalcio iberica e dal Deportivo La Coruna, prima squadra dii tifosi nerazzurri hanno deciso di omaggiare l’ex ...

Le parole Il club emiliano ha pubblicato ildel campione ... Grazie per la possibilità e'onore che mi avete dato di ... Perma molto importante, grazie a tutti i miei compagni di ...alla stella della grande Inter alla basilica di San ... che ha voluto ricordare non solo'ex calciatore, ma anche'...Ritrovi'Armata Giallonera: unai tifosi gialloneri ''Armata Giallonera era già bella quando eravamo in serie C,'entusiasmo è cresciuto tanto nell'anno, ma già allora era uno ...