L' ultima pagnotta di Angelo Arrigoni | il panettiere dei papi

Leggi su agi

(Di martedì 11 luglio 2023) AGI -per il panificio di Borgo Pio a Roma, rione vaticano, che ha sfornato pane per i Pontefici per più di novant'anni, da Pio XI a Papa Francesco, dal 1930 ad oggi. Complici le difficoltà sopraggiunte a causa dl turismo di massa, della trasformazione dei centri storici e del loro progressivo spopolamento, per via che le amministrazioni locali non aiutano a sufficienza le attività artigianali, semplificando procedure, licenze e permessi per espandersi: la notizia è rimbalzata sui media internazionali. Ad esempio, come racconta el Paìs in un servizio dedicato a Papa Bergoglio “perde il suo fornaio”. “We turned the oven off on Tuesday,” said, 79, whose father opened the little shop in 1930 during Pius XI's papacy, and who would hand-deliver bread to the papal household. Read more ...