Lukaku no al raduno del Chelsea Una data per chiudere – Sky

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 luglio 2023) Romelunon sarà presente domani aldel. Il calciatore spinge per l’Inter, a giorni la prossima offerta secondo Sky Sport. MOVIMENTO – Entro lunedì, giorno in cui ilpartirà per un tour internazionale, Inter e Blues vorrebberoper l’operazione Romelu. Il belga non si presenterà al primoinglese domani, spinge per i nerazzurri e a giorni potrebbe arrivare la nuova offerta. La prima da 25 milioni è stata rifiutata già dal club di Todd Boehly. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati