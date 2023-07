Lukaku-Inter | cresce l’ottimismo! Nuova offerta al Chelsea | le cifre – SM

(Di martedì 11 luglio 2023) In casatiene banco la questione. Secondo quanto riferito da SportMediasetl’ottimismo in casa nerazzurra per la buona riuscita della trattativa: pronta unaalOTTIMISMO – L’è al lavoro per il ritorno di Romelu. Secondo SportMediaset in casa nerazzurra sale l’ottimismo per la chiusura della trattativa: il belga, infatti, non sarà presente domani al primo giorno di ritiro del. Il belga ha ribadito alla dirigenza deldi volere solo l’, ed ha intenzione di respingere qualsiasi altra proposta. Ledure, avvocato del belga, nei prossimi giorni recapiterà allaproposta formulata ...

... aspetta al proprio campo di allenamento Romeluper il 17 luglio. Domani è il giorno di ... Nella testa di Big Rom la cessione, che sia(preferibilmente), Juventus o Al Hilal, dovrà essere ...Romeluha scelto la sua prossima squadra: vuole giocare nell'. Il belga non ha alcuna intenzione di lasciare Milano e lo spiegherà per l'ennesima volta ai dirigenti del suo club, il Chelsea. Lo ...Il tabloid inglese sottolinea comevoglia solo l': il belga non è interessato alla Juventus e ha rifiutato proposte dall'Arabia Saudita.però non è l'unico esubero di casa Chelsea. ...

Pronostici Calciomercato 11 luglio 2023. La Juve entra nella corsa per Romelu Lukaku con la quota bianconera dimezzata per il belga.Romelu Lukaku vuole l'Inter e non andrà in ritiro col Chelsea: Bisseck ha firmato e si attende l'accordo definitivo con l'Aarhus per le visite mediche ...