Lukaku | contatti tra l’Inter e il suo avvocato Offerta al rialzo – Sky

(Di martedì 11 luglio 2023) Romeluvuole tornare al, non si è mai spostato da questa linea. Il Chelsea ha un vantaggio rispetto al, lo dice Sugoni su Sky Sport. VANTAGGIO – L’dell’Al-Hilal mette il Chelsea in una posizione di vantaggio. I Blues possono rimanere sulla richiesta di 40 milioni, magode della volontà di Romeludi tornare a Milano. Il calciatore lascerà al 100% il Chelsea, ma non sicuramente per i nerazzurri. La dirigenza sta studiando con l’Sebastien Ledure la nuovada presentare, probabile una proposta da 30 milioni di euro più bonus per arrivare a 35. La prima da 25 è stata rifiutata, la seconda partirà nei prossimi giorni per cercare di velocizzare la chiusura ed evitare la concorrenza. Inter-News - ...

Tutte le trattative della giornata Punti chiave 09:58 Juventus, Pogba pronto a rifiutare l'offerta araba 09:56 Juventus, Koopmeiners obiettivo concreto 09:47 Newcastle, nuovicon la Juventus per Chiesatra gli uomini mercato nerazzurri e l'agente dell'attaccante belga sono continui: lavori in corso su come formulare la proposta migliore da presentare al Chelsea.di sicuro la sua ...A seguire quanto pubblicato dal sito di Tuttosport qualche ora dopo:, la Juve non gradisce essere buttata in mezzo dal Chelsea 'La Juve vuole soffiareall'Inter:con il Chelsea ...

Calciomercato, Sky Sports: «La Juve vuole Lukaku: contatti con il Chelsea» ilmattino.it

Secondo quanto riferiscono i colleghi del Telegraph Romelu Lukaku non vuole più vestire la maglia del Chelsea. Domani non partirà per il ritiro pre-campionato, declinando dunque ...Scontro totale tra Inter e Juventus per Lukaku. Nonostante il belga abbia deciso da mesi di continuare in nerazzurro, con l’obiettivo di centrare il 20° scudetto e magari ...