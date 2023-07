Lui mi ha lasciata prima delle vacanze

Leggi su dilei

(Di martedì 11 luglio 2023) Sembra che l’estate sia il momento dell’anno in cui ci si lascia di più e i motivi sono tanti. Ad esempio, la bella stagione è il periodo in cui si stacca la spina dalle solite abitudini, si molla la presa con lo studio o il lavoro e anche la routine di coppia si sfalda un po’. Si esce di più la sera per divertirsi con gli amici, tra cocktail e risate fino a notte inoltrata. Le ragazze appaiono bellissime, abbronzate e rilassate, i ragazzi sembrano tutti più sexy e simpatici. La tentazione è in agguato per tutti. In estate siamo più esposti alle relazioni sociali e a possibili cambiamenti. Siamo più disinibiti, più intraprendenti, pronti a fare nuove esperienze piacevoli. Inoltre c’è più tempo per stare insieme, e forse proprio per questo i nodi vengono al pettine di chi aveva già qualche dubbio. Insomma, per qualcuno l’estate è una specie di “liberi tutti” e proprio il desiderio di ...