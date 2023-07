L’Ue vuole evitare carenze di semiconduttori | via libera al Chips Act

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 luglio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva al “Act”, una normativa che mira a sostenere l’approvvigionamento dinel, aumentando la produzione e istituendo misure di emergenza.La nuova legge, già concordata dai negoziatori di Parlamento e Consiglio e adottata martedì dal Parlamento con 587 voti favorevoli, 10 voti contrari e 38 astensioni, mira a creare un ambiente favorevole per gli investimenti sui chip in Europa, accelerando le procedure di autorizzazione e riconoscendo la loro importanza critica attraverso il cosiddetto “statuto di massima importanza nazionale”. Anche le piccole e medie imprese beneficeranno di un maggiore sostegno, in particolare nella progettazione di chip, al fine di promuovere l’innovazione.La legislazione sosterrà progetti mirati a migliorare ...