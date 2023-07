Lucca | cane bloccato in mezzo al fiume Serchio Salvato dai vigili del fuoco video

- Aunbloccato in mezzo al fiume Serchio, ai piedi di uno dei piloni del ponte di Monte San Quirico, è stato salvato dai vigili del fuoco. A bordo di un gommone, i soccorritori fluviali lo ...- Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta questa mattina a Monte San Quirico per ... Forse per cercare un po' di refrigerio ilsi era immerso nel fiume ed aveva raggiunto l'isolotto ma ......Condividi via Email Stampa Articoli correlati LIVORNO - Signora non vedente smarrisce il suo, ...meta toscana più cercata sul web per prenotazioni nel mese di Luglio 8 Luglio 2023 Moda, ...

Lucca, cane intrappolato su un pilone del fiume Serchio: il salvataggio dei Vigili del Fuoco Corriere della Sera

Storia a lieto fine per un cane che, stamattina, 11 luglio 2023, è rimasto bloccato nei pressi del ponte di Monte San Quirico, nel comune di Lucca ...LUCCA (ITALPRESS) - A Lucca un cane bloccato in mezzo al fiume Serchio, ai piedi di uno dei piloni del ponte di Monte San Quirico, è stato salvato dai vig ...