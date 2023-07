(Di martedì 11 luglio 2023) Il futuro di Hirvingpotrebbe non essere al Napoli. Per l'attaccante messicano in scadenza al 30 giugno 2024, c'è il forte...

Due nodi che arrivano al pettine : Zielinski e. Due casi pronti a esplodere e già era strano che non fosse già successo. Troppi 'no'offerte al ribasso del Napoli perché nessuno dei due pensa di rinnovare spalmando l'ultimo anno di ...Diamo un'occhiatapercentuali delle trattative più intriganti del calciomercato . ... In entrata si seguono il giapponese Itakura (il nuovo Kim) e lo svedese Karlsson dell'AZ (per). La Roma ...... potrebbero ripetersi per Zielinski e. Di riduzione dell'ingaggio, probabilmente, non se ne ... il Presidente metterà in atto l'unica soluzione in mano al Calcio Napoli (edsocietà di ...

Lozano, no alle proposte dall'Arabia: vuole restare in Europa Calciomercato.com

Il futuro di Hirving Lozano potrebbe non essere al Napoli. Per l'attaccante messicano in scadenza al 30 giugno 2024, c'è il forte interesse di diversi club arabi che però, almeno per ora, ha respinto ...Hirving Lozano sogna di lasciare Napoli ma, secondo Espn, ha idee confuse sulla sua prossima destinazione. Il giocatore, a quanto pare, avrebbe rifiutato il trasferimento al Fenerbahce, non ha voluto ...