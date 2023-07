Lotta | Ranking Series | cinque azzurri in scena a Budapest

(Di martedì 11 luglio 2023), capitale dell’Ungheria, ospiterà l quarto e ultimo appuntamento stagionale dellediche avrà come partecipanti anche la Nazionale Italiana. A rappresentare il Tricolore saranno presentiatleti. Le gare partiranno da domani ed andranno avanti fino a domenica 16 luglio per conquistare punti preziosi in vista dei Mondiali di settembre, in programma a Belgrado (in Serbia). Zaur Kabaloev (72 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) andranno a caccia del podio nella greco-romana. In gara poi Benjamin Honis (97 kg) e Abraham Conyedo (125 kg) nella libera maschile; con Dalma Caneva (72 kg) inin quella femminile. In ognuna delle quattro giornate le qualificazioni e i ripescaggi saranno dalle 10.30 alle 15; mentre le finali si ...

Matteo saluta Wimbledon (Vincenzo Martucci, Il Messaggero) Onore a Matteo Berrettini che, ... 8 del), può portare ancora avanti le speranze italiche a Wimbledon: anche nei quarti contro il ...Avanti anche il russo Daniil Medvedev: il numero 3 delAtp, che mai prima di quest'anno aveva raggiunto i quarti sull'erba londinese, non ha neanche dovuto terminare la propria fatica contro ...... Federico attualmente ricopre la 17esima posizione mondiale delunder 18 e proprio a Londra ... Al primo turno ha superato in rimonta per 57 64 75, dopo quasi due ore e mezza di, lo ...

A Budapest la quarta tappa delle Ranking Series: cinque azzurri in ... CONI

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini non ce l’ha fatta a proseguire il suo cammino nel singolare maschile di Wimbledon: è ...La quarta tappa delle Ranking Series 2023 di lotta si disputerà in Ungheria, in occasione dell'Hungarian Grand Prix - Polyák Imre Memorial, in programma dal 13 al 16 luglio: a Budapest saranno al via ...