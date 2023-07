Lotta all’inquinamento | a Parigi i parcheggi costeranno di più per i proprietari di Suv

Leggi su open.online

(Di martedì 11 luglio 2023) Il comune diè pronto a introdurre tariffe flessibili per ia pagamento della città. Nella suaper ridurre l’inquinamento urbano, l’amministrazione ha deciso di alzare il costo delle «strisce blu» per idi Suv e auto ingombranti. Le tariffe non sono ancora stabilite, ma alla loro definizione contribuiranno dimensioni, peso e motore del veicolo. Veicoli elettrici e quelli delle famiglie numerose che hanno bisogno di un’auto più grande non dovrebbero essere toccate dagli aumenti, che entreranno in vigore l’1 gennaio 2024. Proposte simili sono state avanzate già in altre città francesi, come Lione e Grenoble. L’«auto-obesity» Il consigliere ecologista Frédéric Badina-Serpette, tra i promotori della proposta, ha detto che la misura mira a combattere la cosiddetta «auto-obesity», ...