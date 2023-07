Lotito prepara un’offerta di 20 milioni per Zielinski e 15 per Politano CorSport

(Di martedì 11 luglio 2023) La Lazio dipuò dare l’assalto a Piotrgrazie alla partenza di Milinkovic-Savic per l’Arabia, scrive il Corriere dello Sport. L’Al-Hilal ha offerto al club biancoceleste 40: impossibile rinunciare, sono soldi che fanno gola di fronte al mercato. Il quotidiano sportivo scrive: “Milinkovic sblocca tutto, libera tutti. Sblocca il mercato della Lazio, libera dai vincoli dell’indice di liquidità anche seprogettava già il modo di superarli senza immettere soldi. Quarantapermettono al presidente di lanciarsi su Piotrdel Napoli, primo obiettivo di Sarri per la sostituzione del Sergente. Non è facile arrivarci, può esserlo se romperà con il Napoli. De Laurentiis è stato chiaro con i giocatori in scadenza nel 2024,è ...

ROMA -tiene duro, Giuntoli lo incalza, usando il dialogo e la chiave Sarri, su sponde opposte e ora carissimi nemici, sportivamente parlando: sul tavolo Milinkovic , l'asso capace di spostare gli ...La Juvela mossa Rovella - La situazione Milinkovic - Savi è sicuramente la questione più spinosa pere la dirigenza biancoceleste: il giocatore non ha ancora fatto sapere alla società quali ...La Juventus accelera per Milinkovic - Savic e siall'assalto finale alla Lazio . Con l'approdo di Cristiano Giuntoli in bianconero, la ...un i ncontro con i biancocelesti di Claudioper ...

Lotito prepara un'offerta di 20 milioni per Zielinski e 15 per Politano ... IlNapolista

Calciomercato Lazio: niente sconto per Berardi, Lotito prepara la virata su di lui. Non va sottovalutata una virata verso Karlsson dell’AZ Come riferito da Il Messaggero, il presidente della Lazio, Lo ...La Lazio cerca con insistenza un nuovo vice Immobile, con Maurizio Sarri che sceglie un nuovo nome oltre quello più recente di Zeki Amdouni ...