Lorella Cuccarini confermata ad Amici 23 come prof | per lei anche un nuovo programma Fascino?

A lui farà compagnia, con altissime probabilità, la professoressa più amata del programma:. Quest'ultima ha infatti sempre espresso la volontà di restare nella trasmissione ed è già ...Alberto Matano si prepara alla conduzione de La vita in diretta per il quinto anno consecutivo , il quarto in solitaria dopo la rottura connel 2020: " Sono emozionato e carico come ...Amici22, Wax e Arisa si rivedono dopo la fine del talent [VIDEO] Di recente, Wax è stato ospite del format YouTube di, Dimmi di Te , dove ha raccontato i retroscena della lite con ...

Lorella Cuccarini, tragico addio: "È venuta a mancare in 4 giorni ... Lineadiretta24

Giovanni Cricca, protagonista della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è raccontato a Lorella Cuccarini.Le anticipazioni riguardanti la nuova stagione di Amici 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per delle riconferme e possibili uscite di scena definitive dal cast. Tra i nomi in bilico, ad esempio, fi ...