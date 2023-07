Loftus-Cheek conferma l’acquisto di Pulisic da parte del Milan

(Di martedì 11 luglio 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 07/11/2023 alle 17:18 CEST Il calciatore britannico, recentemente ingaggiato dai ‘rossoneri’, rivela che l’americano arriverà ao questo mercoledì Lanza di Tonali per il Newcastle comporterà l’arrivo di diversi acquisti in rossonero La prima firma dio dopo lanza di Tonali a Newcastle è stato Ruben. I 70 milioni incassati dal giocatore sono già stati trasferiti in Premier comincia ad essere investito nel creare una rosa che permetta loro di lottare per la Serie A. Il prossimo ad arrivare sarà. Ilha pagato poco più di 21 milioni di euro al Chelsea perche ha firmato fino al ...

Il primo è Ruben, centrocampista inglese pronto a calarsi al 100% nel mondo Milan. "La storia del Milan - dice il centrocampista - è unica, non potevo dire di no a un'offerta del ...Gli 80 milioni incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle sono stati girati in buona parte al Chelsea per assicurarsi la coppia formata da Ruben, già a Milanello, e Christian ...è solo l'ultimo dei calciatori inglesi arrivati a giocare in Serie A. L'elenco è lungo ma non lunghissimo, specie se si pensa che i 'Maestri' inglesi hanno inventato il gioco del calcio.

Milan, Loftus-Cheek: "Domani arriva Pulisic, ecco come vorrei giocare" Fantacalcio ®

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Ruben Loftus-Cheek in conferenza stampa e l'ipotesi Boulaye Dia per l'attacco. Ma anche la… Leggi ...Il giornalista Maurizio Pistocchi difende l’operato di Furlani e Moncada dalle critiche a suo dire eccessive piovute dopo la cessione di Tonali. Maurizio Pistocchi tramite Twitter ha pubblicato una se ...