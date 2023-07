Lodi | 44enne muore mentre lavora sotto il sole per tracciare la segnaletica | stroncato dal caldo

(Di martedì 11 luglio 2023) Ha accusato un maloreva in strada a, dove le temperature “percepite” sfioravano i 40 gradi. È morto così untore di 44 anni, che si stava occupando dilastradale. L’uomo è stato soccorso immediatamente dal collega ed è stato trasportato in pochi minuti al pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore. Ogni tentativo di rianimarlo è però risultata vana e l’uomo è stato dichiarato morto. La causa del decesso è stata messa in relazione al forteche da giorni si avverte in città. “Un dramma assurdo quanto evitabile”, ha dichiarato la segretaria generale per Pavia edella Cisl, Elena Maga. “Innanzitutto, c’è una circolare Inps che dice chiaramente che al di sopra dei 35 gradi centigradi, in ...

Soccorso dal 118 con automedica e ambulanza, ilè stato trasportato all'ospedale di, dove è morto. 'Non si può morire sul lavoro, non si può morire per il troppo caldo. In questi giorni ...Unsi è sentito male mentre stava sistemando la segnalatica stradale, probabilmente per via del caldo , ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta a, dove oggi si ...commenta Aun operaio di 44 anni è morto in seguito a un malore mentre si stava occupando di tracciare la ... Ogni rianimazione, però, è risultata vana e ilè stato dichiarato morto . La ...

LODI Si sente male mentre lavora alla piazzola ecologica: muore un ... Il Cittadino

L’uomo è stato soccorso immediatamente dal collega ed è stato trasportato in pochi minuti al pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore. Ogni tentativo di rianimarlo è però risultata vana e l’uomo è ...MILANO. È morto per un malore causato dal caldo un operaio 44enne che stava lavorando sulla strada Vecchia Cremonese, a Lodi. L'uomo si è sentito male poco prima di mezzogiorno. È stato soccorso dal 1 ...