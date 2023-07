Lo spread tra Btp e Bund a 173 punti

(Di martedì 11 luglio 2023) Lotra Btp etedeschi a 10 anni si muove intorno ai 173base in avvio di scambi del mercato obbligazionario. Il rendimento del decennale italiano è del 4,36 per cento, quello tedesco ...

Giornata di rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso la seduta a 174 punti base, contro i 170 dell'apertura. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,37%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +166 punti base, con il rendimento del ... le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Fineco che evidenzia un bel vantaggio del 3,27%

