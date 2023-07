(Di martedì 11 luglio 2023) "Ioan Puscasu viveva a trenta chilometri da Torino ed è morto in una serra incandescente, dove lavorava in nero senza limiti di orario e per pochi soldi. Come in un film dell'orrore, quando i padroni ...

... 2023) del giornalista e ricercatore Antonello Mangano, protagonista ad Asti, venerdì 14 luglio dalle 10 alle 13 nella sede della Cgil in piazza Marconi 26 , dell'incontro "Lo...... progresso con giustizia sociale, lavoro con diritti , per liberare ogni persona dalla precarietà e da condizioni disociale esu cui si arricchiscono anche le mafie. ...Il motivo Loal quale sarebbero sottoposti i dipendenti di un'azienda agricola di sua proprietà, in Argentina. Tutto sarebbe partito da una visita effettuata in loco dai ...

Lo sfruttamento lavorativo raccontato da un giornalista d'inchiesta ... Gazzetta D'Asti

Otto articoli e un unico obiettivo: istituire un salario minimo legale sotto il quale non è più lavoro ma sfruttamento. La proposta di legge “Disposizioni per l’istituzione del salario minimo” è stata ...Aveva osato chiedere di essere pagato per il lavoro svolto nei campi. Poche centinaia di euro a fronte di lunghe giornate di fatica nelle campagne del Portuense. Ma per i ‘caporali’, quella del bracci ...