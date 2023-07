LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Van Aert e Van der Poel evadono dal gruppo in discesa!

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.30 SI LANCIA ANCORA NEILANDS! Il lettone apre nuovamente un gap. 16.29 Nick Schultz fa l’andatura tra i fuggitivi per il compagno Neilands. Skjelmose e Kwiatkowski perdono contatto. 16.28 Inizia la salita anche per Vane VdP. I due lavorano insieme ma dovranno davvero dare il massimo se vorranno colmare il gap in questa salita. 16.28 Gli scalatori ed i corridori di qualità non mancano di certo in questa fuga. Chiunque scollinerà in testa avrà chance importanti da giocarsi nella discesa che porterà al traguardo. 16.27 Il primo a mollare tra i battistrada è Anthony Perez. Incredibilmente sembra in difficoltà anche Mattias Skjelmose. 16.26 Inizia la Côte de la Chapelle-Marcousse! Ultima salita ...

Reduci dall'annuncio di 'Lovebars', i due sono pronti a prendersi tutta l'attenzione della folla per poi portarla a vivere il loronei palasport, un'esperienzaper ascoltare dal vivo due ...Ieri sera, 10 luglio, Ultimo si è esibito per l' ultima di tre date del suopreviste allo stadio Olimpico di Roma ( qui il racconto del concerto del 7 luglio ). Il concerto ha riservato non poche sorprese ai fan romani, che ricorderanno la serata per aver avuto la ...CD 'wax (Edizione Autografata con Poster - Esclusiva Amazon.it)' +showcase a Milano con Wax , ... Olio extravergine di oliva italiano DOP +delle valli tra Assisi e Spello con Gnavolini ...

LIVE Tour, 10ª tappa, Vulcania-Issoire: sono in 14 al comando La Gazzetta dello Sport

Coez e Frah Quintale annunciano il loro tour nei palasport, 6 date nei principali palazzetti italiani a partire da gennaio 2024. Il tour è prodotto e organizzato da VivoConcerti. Reduci dall’annuncio ...Pubblico multigenerazionale per il tour il Go Gianni Go! Milano, 11 lug. (askanews) - Dopo il grandissimo successo del Go Gianni Go! Morandi nei palasport e l'indimenticabile partecipazione ...