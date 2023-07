LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Pello Bilbao vince ad Issoire e sale al quinto posto in classifica

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELDE17.18 Che giornata per. Prima vittoria ale posizioni guadagnate in. Nel festeggiare con i suoi compagni si sente chiaramente un “Questa è per Gino”. Ci uniamo alle parole e all’emozione del basco nel ricordare Gino Mäder. 17.16 Questa dunque la top10 odierna: 1Bahrain – Victorious 3:52:34 2 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty 0:00 3 O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team 0:00 4 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 0:00 5 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost 0:00 6 PEDRERO Antonio Movistar Team 0:03 7 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 0:27 8 KWIATKOWSKI ...