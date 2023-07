LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partenza a ritmi folli | Van Aert | Bardet e Gaudu si staccano Sette corridori in fuga

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.24 Poels e Pinot provano ad attaccare, ma la Jumbo-Visma si riporta subito sotto a questa coppia. 14.23 Questihanno guadagnato ora una ventina di secondi nei confronti del gruppo che ancora non molla la presa. 14.21 Questi iche hanno attaccato: 1 44 CHAVES Esteban EFE 2 52 ASGREEN Kasper SOQ 3 65 BILBAO Pello TBV 4 83 SKJELMOSE Mattias LTK 5 118 ZIMMERMANN Georg ICW 6 156 SCHULTZ Nick IPT 7 171 BARGUIL Warren ARK 14.19 Viene via un gruppetto da: nessuno è pericoloso in classifica generale se non Pello Bilbao che ha un distacco di 7’37” da Vingegaard. 14.17che vuole andare via per ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte con tante salite sul Massiccio Centrale OA Sport

Tutto quello che c'è da sapere sul Tour de France 2023 tappa 10 con pronostici, favoriti, analisi e quote nel blog sul ciclismo firmato B-Lab Live! Tour de France 2023…