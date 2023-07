LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la Alpecin guida il gruppo | Bilbao in una fuga di 14 corridori

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.15 VdP si lancia in discesa a tutta velocità! Incollato alla sua ruota Van Aert. 16.14 Inè sempre Mathieu van der Poel a fare l’andatura. Immediatamente alla sua ruota c’è Wout van Aert. I due al momento sono in modalità “gregario”, ma è sempre bello vederli vicini in corsa. 16.13 50 KM AL TRAGUARDO! Di questi, la maggior parte saranno in discesa. La qualità in questa “specialità” potrebbe fare la differenza. 16.12 Il due volte Campione del Mondo si gira e si rivolge in maniera irritata a qualcuno. Ripreso immediatamente ma la sua azione ha in qualche modo riportato il gruppetto su Neilands nei primi metri di discesa. 16.11 Si muove Alaphilippe! Ilse accelera ...