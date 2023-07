LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Bilbao vince e scala la classifica | Vingegaard resta leader

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELDEORDINE D’ARRIVODILA CRONACA DELLA17.25 Ladi unacaratterizzata dal caldo, dallo spettacolo e da una nuova vittoria dalla fuga si chiude qui. Su OA Sport troverete approfondimenti, dichiarazioni, pagelle e highlights di questa e di ognuna delle 21 tappe del. L’appuntamento è per domani con una nuova interessantissima! Un saluto sportivo! 17.23 Questa la nuovagenerale: 1 1 –Jonas Jumbo-Visma 25 11? 42:33:13 2 2 – POGA?AR Tadej UAE Team ...

Reduci dallannuncio di Lovebars, i due sono pronti a prendersi tutta lattenzione della folla per poi portarla a vivere il loronei palasport, unesperienzaper ascoltare dal vivo due delle ...Sting in concerto in Italia nel 2023: la scaletta delle canzoni del cantautore inglese nei trein programma nel nostro paese. Ci sono pochi artisti sulla scena internazionale innamorati dell'......... anticipazioni e chicche. Sold out la serata con lo spettacolo di Pucci "Questa è stata anche ... 10 luglio, con protagonista Andrea Pucci e il suo Summer" - continua De Rosa - "siamo dunque ...

LIVE Tour, 10ª tappa, Vulcania-Issoire: vince in volata Bilbao La Gazzetta dello Sport

La decima tappa del Tour de France, la Vulcania-Issoire di 168 km disegnata per scalatori e attaccanti con 5 Gpm di cui 4 di terza categoria, va a Pello Bilbao della Bahrain Victorious, che si mette a ...I due cantautori incontreranno i fan per sei date al chiuso, in programma tra gennaio e febbraio 2014. Il tour farà da supporto all'album Lovebars che uscirà l'8 settembre ...