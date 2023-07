LIVE Sinner-Safiullin | Wimbledon 2023 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Pegula-Vondrousova

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:46 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Terminato da pochi istanti il primo set della sfida femminile tra l’americanae la ceca, con quest’ultima vincente con lo score di 6-4. Al termine di questo match sarà la volta del. Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match valido per i quarti di finale di! L’attesa per questo incontro è davvero tantissima: in palio ci sarà la semifinale del terzo slam stagionale contro il vincente della sfida tra il russo ...

Wimbledon, quarti di finale Campo 1, inizio ore 15.15 circa(ITA) SAFIULLIN (RUS) TABELLONE MASCHILE Abbonati e segui in diretta su Sky e in streaming su NOW Wimbledon ...semifinale in vista IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI Matteo Berrettini va oltre Alcaraz: "Torneo splendido e inaspettato" Alcaraz: "Ora ho più fiducia sull'erba. Felice di rivedere Berrettini a ...In totale, la giornata di ieri ha ottenuto 275 mila spettatori medi sugli appuntamenti, con ... In campo Jannik, che per il secondo anno di fila ha raggiunto i quarti dello Slam londinese. L'...

Segui su Ubitennis la diretta scritta dei primi quarti di finale. Sul campo centrale attesa per Swiatek e Djokovic ...(Provided by Tennis World Italia) È tempo di quarti di finale a Wimbledon nel day 9. Si inizia con la parte alta del tabellone femminile e la parte bassa… Leggi ...