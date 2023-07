LIVE Sinner-Safiullin 6-4 3-6 6-2 3-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | prime fasi del quarto set

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. In corridoio il rovescio incrociato di, che continua ad inseguire. 40-15 Serve and volley a segno per Jannik. 30-15 ACE numero 13 dell’azzurro. 15-15 Recupero con il rovescio in back del russo che pizzica la riga cogliendo di sorpresa l’avversario. 15-0 Scambio a ritmo elevatissimo chiuso dall’errore di rovescio di. 2-2 Game. Servizio vincente del russo che ritrova la parità. 40-15 In corridoio il dritto incrociato di, che deve tenere alta la concentrazione. 30-15 Dritto incrociato stretto vincente in contropiede di. 15-15 Jannik sparacchia via la risposta di dritto su una morbida seconda del numero 92 ATP. 0-15 Gran difesa con il rovescio da parte ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Jannickin campo per la storia sull'erba di Wimbledon dove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne ...... è in semifinale! 17.29 - SET- Jannik chiude il primo set! 6 - 4 a suo favore, buona prestazione fin qui dell'azzurro 17.25 -fa il break, sale 5 - 4 e serve per il primo set 17.12 - ......15:01tiene la battuta: 3 - 3tiene senza fatica la battuta e pareggia i conti: 3 - 3 2023 - 07 - 11 17:11:11 Safiullin annulla due palle break e tiene il servizio: 3 - 2sembra ...

Jannik Sinner a caccia della semifinale di Wimbledon. L'altoatesino, che non è mai andato oltre i quarti di finale in carriera in uno slam, sfida alle 16 (con l'orario che ...