LIVE – Sinner-Safiullin 6-4 3-6 6-2 1-0 | quarti di finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 11 luglio 2023) Ile latestuale del quarto ditra Jannike Roman, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. In palio per l’azzurro c’è la prima semiMajor della carriera contro uno tra il campione serbo Novak Djokovic oppure il russo Andrey Rublev. Prima, però, deve estromettere un altro sovietico, che per la prima volta si è garantito un posto tra i migliori otto in un evento di questa levatura., forte anche del successo nell’unico precedente, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Servirà massima attenzione, però, contro il suo avversario. Quest’ultimo nel corso di queste due settimane ha sbarrato la ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Jannickin campo per la storia sull'erba di Wimbledon dove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne ...Intanto tra poco entrano in campoe Safiullin 16.26 - MATCH VONDROUSOVA - Che rimonta di Vondrousova! Pegula aveva la palla del 5 - 1 nel terzo set, ma la ceca ha rimontato e ha vinto 6 - 4. E'......15:01tiene la battuta: 3 - 3tiene senza fatica la battuta e pareggia i conti: 3 - 3 2023 - 07 - 11 17:11:11 Safiullin annulla due palle break e tiene il servizio: 3 - 2sembra ...

