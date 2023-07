LIVE Sinner-Safiullin 1-2 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | avvio solido al servizio per il russo

(Di martedì 11 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Non passa il dritto diin uscita dal. 2-2 Game. Come nel gioco precedente Jannik chiude i conti con un ACE. 40-15 Primo doppio fallo dell’altoatesino. 40-0 Ottimo il dritto dell’azzurro in uscita dal. Ci sono tre palle del 2 pari. 30-0 Fuori giri con il dritto. 15-0 Prima vincente di. 2-1 Gamee dritto a segno per il, che ancora non ha concesso punti alla battuta. 40-0 Largo il dritto in avanzamento didopo la palla corta dell’avversario. 30-0vincente. 15-0 Sul nastro il passante di rovescio in ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Jannickin campo per la storia sull'erba di Wimbledon dove va a caccia della sua prima semifinale in uno Slam . L'ostacolo che il 21enne altoatesino (n.8 Atp) dovrà superare nei quarti è il 25enne ...Wimbledon, quarti di finale Campo 1, inizio ore 15.15 circa(ITA) SAFIULLIN (RUS) TABELLONE MASCHILE Abbonati e segui in diretta su Sky e in streaming su NOW Wimbledon ...semifinale in vista IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI Matteo Berrettini va oltre Alcaraz: "Torneo splendido e inaspettato" Alcaraz: "Ora ho più fiducia sull'erba. Felice di rivedere Berrettini a ...

Wimbledon LIVE, Sinner-Safiullin in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Fanpage.it

Parte bene il russo con il servizio, che mette in difficoltà Sinner, subito sotto 40-0. Paura per l'azzurro, che scivola per rispondere sotto rete, per fortuna senza conseguenze: 1-0 per Sofiullin nel ...(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Roman Safiullin a Wimbledon 2023 nella sfida dei quarti di finale del singolare maschile. L'azzurro, testa di serie numero 8, cerca il pass per le semifinali del tor ...