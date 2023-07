Live news Zelensky | «Incertezza su invito Nato a Kiev motiva Mosca a continuare terrore»

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 11 luglio 2023) Al via a Vilnius il vertice, presente anche la premier italiana Giorgia Meloni. Attesa per il faccia a faccia fra il presidente Usa Joe Biden e l’omologo ucrainoil 12 luglio, dopo che la Turchia ha concesso uno storico via libera all’ingresso della Svezia. Gli alleati decidono di eliminare per l’Ucraina il percorso di riforme necessario per entrare nell’Alleanza, quando a guerra finita verrà il momento perdi far parte del Patto atlantico.evoca «conseguenze molto negative». Nella notte droni russi sued esplosioni a Odessa, con l’allerta antiaerea scattata in diverse regioni dell’Ucraina