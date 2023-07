LIVE – Djokovic-Rublev 4-3 | quarti di finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 11 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Dopo essere tornato ieri in campo per concludere il match di ottavi contro Hubert Hurkacz, il serbo scende sul Centre Court per il terzo giorno di fila nel tentativo di approdare in semiai Championships. Di fronte si trova un Andreyche invece è reduce dal successo in cinque lottati set ai danni del kazako Bublik. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i due giocatori programmato come secondo match della giornata sul Centre Court dalle 14:30 italiane (al termine di Swiatek-Svitolina). COME SEGUIRE ...

Sul centrale invece, dalle 14:30, prima toccherà alla numero 1 Swiatek contro Svitolina, e poi a- Rublev EDITORIALE DEL DIRETTORE Non ci sono soloe Alcaraz. Berrettini è un top - ...In totale, la giornata di ieri ha ottenuto 275 mila spettatori medi sugli appuntamenti, con ... Chi vince affronterà venerdì uno tra Novak, sette volte vincitore e campione in carica e il ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. L'incontro inizierà non prima delle 16:00 . Rublev -: il pronostico ...

LIVE Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz risultato in diretta: il serbo a caccia dei quarti di finale Eurosport IT

Segui su Ubitennis la diretta scritta dei primi quarti di finale. Sul campo centrale attesa per Swiatek e Djokovic ...A Londra si entra nelle fasi calde con Sinner che cerca il miglior risultato Slam in carriera. Djokovic trova Rublev Novak Djokovic e Andrey Rublev si sono affrontati anche in Australia con un netto 6 ...