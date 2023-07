Lionel Messi è sbarcato a Miami per la sua nuova avventura in MLS

Arrivatoin Florida, dove tra qualche giorno debutterà con l' Inter Miami . La sua presentazione ufficiale sarà domenica 16 luglio, assieme a Sergio Busquet e Jordi Alba, ex compagni di squadra ...Il campione argentinoè arrivato in Florida dove, tra qualche giorno, debutterà con la sua nuova squadra, l'Inter Miami. La presentazione ufficiale della star avverrà domenica prossima, 16 luglio, assieme con ...In molti però l'hanno presa in giro per la foto scattata a letto con la statuetta e c'è chi ha scritto: 'Ma stai copiando la foto diNon è mica un Oscar, anche meno'. Il riferimento è ...

Il campione argentino Lionel Messi è arrivato in Florida dove, tra qualche giorno, debutterà con la sua nuova squadra, l'Inter Miami. La presentazione ufficiale della star avverrà domenica prossima, 1 ...Il campione argentino Lionel Messi è arrivato in Florida dove, tra qualche giorno, debutterà con la sua nuova squadra, l'Inter Miami. (ANSA) ...