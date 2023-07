L’intemerata di Buttafuoco | “Ora basta con Roberto Benigni”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 Pietrangelone è convinto: è arrivato il momento, per la cultura di destra, di scrollarsi di dosso ogni complesso di inferiorità che deriva da tanti anni in cui ad una larga fetta di area culturale di questo Paese non è stato dato “un microfono” per esprimere “il suo punto di vista”. Lo ha spiegato alla Ripartenza di Bari all’interno del dibattito sul governo Meloni e in particolare sulla “rivoluzione” in corso nella principale industria culturale italiana: la Rai. “Io sono stanco: – ha detto lo scrittore – è inconcepibile che in una terra meravigliosa con un patrimonio culturale enorme, con la sua letteratura, la sua scienza e i suoi artisti, si debba vibrare di emozione di fronte ai disegni di Zerocalcare e non sapere nulla di Gino De ...